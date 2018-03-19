Куренной рассказал о расследовании отравления школьников в Петербурге

По итогам прошедшего Года экологии прокуроры выявили двести восемьдесят три тысячи нарушений законов в сфере охраны природы, принесли почти десять тысяч протестов. Внесли шестьдесят тысяч представлений. По результатам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено сорок пять тысяч лиц, а к административной — двадцать шесть тысяч лиц.

Топ-2: В Санкт-Петербурге провели проверку по факту отравления школьников Александр Куренной: Еще одна новость из Санкт-Петербурга. Прокуратура Выборгского района города организовала проверку по факту информации об отравлении неизвестным веществом нескольких учеников школы 97. Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации семиклассники отравились неустановленным веществом. 17 ребят госпитализированы в токсикологическое отделение 5 детской городской больницы. Прокуратура в ходе проверки даст оценку действия ответственных должностных лиц образовательного учреждения, по результатам чего будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Топ-3: Из Азербайджана экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в участии в банде Александр Куренной: По требованию Генпрокуратуры России Сайд-Хусин Лечиевич Такаев экстрадирован из Азербайджана. Он обвиняется в участии в вооруженной банде. В период с 2000 по 2003 годы Такаев вместе с другими членами банды на территории Чечни нападал на представителей власти республики, а также на военнослужащих, которые проводили антитеррористические мероприятия. От нападений пострадали и граждане республики. В 2013 году преступник был объявлен в розыск. Уже в текущем году компетентные органы Азербайджана удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче Такаева. В ближайшее время он предстанет перед судом. Топ-4: В Петербурге возбуждено дело по факту невыплаты зарплат работникам унитарного предприятия Александр Куренной: В Санкт-Петербурге по материалам коллег из военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам унитарного предприятия. Сумма задолженности составила более шестидесяти миллионов рублей. По результатам мер прокурорского реагирования задолженность и компенсация за ее задержку взысканы в судебном порядке. А юридическое лицо и руководитель предприятия привлечены к административной ответственности, и должны будут выплатить штрафы, общая сумма которых составила почти 300 тыс. рублей. Топ-5: Подведены итоги комплексной проверки соблюдения законодательства при организации похоронного дела Александр Куренной: И подведены итоги комплексной проверки соблюдения законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших. Проверочные мероприятия органы прокуратуры проводили с нашими коллегами из Министерства внутренних дел России во втором полугодии прошедшего 2017 года.

Выявили около тридцати пяти тысяч нарушений законов. С целью их устранения опротестовано более полутора тысяч незаконных правовых актов, внесено свыше двенадцати тысяч представлений об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности более двух тысяч лиц, а в суды направлено почти три с половиной тысячи заявлений. В следственные органы направлено тридцать семь материалов, по которым возбуждено двадцать три уголовных дела.

О проекте: