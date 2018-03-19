Тольяттинцы проголосовали против строительства дороги через лес

Согласно предварительным подсчетам, по вопросу необходимости строительства дороги через лес, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, проголосовало 150,193 тыс. тольяттинцев (27,5%). «За» дорогу высказались 51,829 тыс. человек, «против» — 90,326 тыс. человек. С учетом мнения жителей Сергей Анташев поручил своему заместителю по имуществу и градостроительству подготовить вариант Генплана Тольятти без учета лесной дороги.

В свою очередь большинство голосовавших жителей Комсомольского района высказались за строительство дороги по ул. Механизаторов. Всего свое мнение по этому вопросу высказали 16,012 тыс. человек. Как сообщил глава, из них за дорогу проголосовал 51,5%, против — 43,5%. После получения официального протокола Сергей Анташев поручил начать работу по вопросу строительства дороги.

Не совсем однозначная ситуация сложилась по голосованию относительно расположения «Немов-центра». По предварительной информации, свое мнение по этому вопросу высказало 85,569 тыс. жителей Автозаводского района, при этом за площадку возле ДКиТ проголосовало 33,902 тыс. человек (39,6%), возле ДС «Волгарь» — 41,850 тыс. человек (48,9%). Так как ни один вариант не набрал 50%, то вопрос остается открытым.

Подробные результаты голосования по проектам благоустройства «Формирование комфортной городской среды» станут известны в конце дня.