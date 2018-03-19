Разделяю вашу боль

Что ж, чуда не произошло. Велосипедист не остановил бульдозер. Мальчишки с рогатками не остановили танк. Не просто не допущен второй тур, но, как будто, с таким запасом, чтобы ни у кого не могло оставаться абсолютно никаких сомнений.

Махинация или констатация?

Нарушения, махинации, фальсификации? Вбросы, бюллетени в урнах уже к началу голосования, отворот камер от урн, голосование «открепленными» от своего места жительства целыми домами?

Разумеется, как без этого? Иначе почему не разрешено, например, пересчитывать данные КОИБов?

Как мог набрать три четверти голосов избирателей человек, рейтинг которого среди населения по более или менее добросовестным опросам (не путать с опросами ангажированных властью официальных социологов) никак не превышал сорока процентов? Как смогли опустить до менее двенадцати процентов того, чей рейтинг ни на одном известном мне радио-опросе не бывал менее сорока пяти процентов, а в интернете так и переваливал за шестьдесят-семьдесят?

С другой стороны, самокритично: слабая, порой просто саботируемая из своих же штабов кампания альтернативного кандидата, целенаправленно ограничиваемая фактически лишь так называемым «ядерным электоратом»?

Да, и это было. И быстро стало очевидным — почему мне и пришлось сразу призывать к «партизанской» кампании.

Но, признаемся: в целом, все-таки, не в этом главная проблема.

Огромное количество избирателей пришли и совершенно искренне проголосовали за того, кто их, на самом деле, попросту утилизирует.

Мы совершили ошибку. Нам представлялось, что вся ситуация вызрела для мирного конституционного изменения власти и вектора движения страны, а оказалось, что нет. Дело ведь не в том, что мало проголосовало за нашего кандидата. Дело даже не в том, что условия были вопиюще неравные и несправедливые, что на нашего кандидата было вылито море лжи и клеветы. Проблема в том, что большинство наших сограждан, как выяснилось, несмотря ни на что, нынешняя власть, по большому счету, все-таки устраивает.

Надолго ли?

Пока тотальное промывание мозгов через «зомбоящик» не компенсируется ничем.

Искусство мобилизации

Тем не менее, некоторые уроки из этой кампании извлечь можно и нужно.

Урок первый: побеждает тот, кто лучше готов к мобилизации.

Казалось бы, банальность, но в этой кампании продемонстрированная исчерпывающе.

Когда я говорю, что большинство сограждан нынешняя власть устраивает, речь об активном большинстве — о тех, кто на выборы пришел. Примерно 40% избирателей на выборы вообще не пришли. Несмотря на то, что власть всеми возможными способами тщательно мобилизовывала всех своих сторонников. Отсюда основания полагать, что не пошедшие на выборы — вовсе не упорные почитатели нынешней власти. В значительной части — скорее, противники, но просто не верящие в то, что в принципе что-то можно изменить. Иначе говоря — не верящие в свои же собственные силы. Другое дело, что и их «жареный петух» пока не клюнул. Или они не осознают, что уже клюет. Так или иначе, но это, в значительной части, резерв альтернативных сил, но в борьбе в этом раунде нами не использованный. Этих не активных противников режима или, как минимум, не его сторонников мы мобилизовать не смогли.

Враг моего врага?

Урок второй: демонстративный враг моего врага — иногда мой еще более коварный враг.

Не будем преувеличивать: не все 40% не явившихся на избирательные участки — сторонники бойкота выборов и последователи тех сил, что к такому бойкоту призывали. Но если предположить, что все 40% не явившихся бойкотировали сознательно, откликнувшись на призыв не участвовать в «спектакле с заведомо известным итогом», то есть, пытались действовать против нынешней власти, то элементарный арифметический подсчет показывает: не будь у нынешнего президента таких «противников», призвавших бойкотировать выборы — не усидел бы он в первом же туре на своем уже почти пожизненном кресле. Второй тур оказался бы неизбежным. А там…

Конечно, не стоит всерьез даже и предполагать, что все 40% не явившихся на выборы — активные противники нынешней власти, действовавшие по команде бережно пестуемых ею «противников», призвавших бойкотировать прошедшие выборы. Но подобный метод «граничных значений» позволяет наглядно продемонстрировать истинную направленность действий таких «противников» нынешнего режима, как агитаторы за бойкот президентских выборов.

Результата, требующий осознания

Урок третий. Точнее, результат: как бы то ни было, а ведь никого, кроме нынешнего режима и предложенной нами единой альтернативы, на политическом поле не осталось.

Вспомните: перед началом кампании, да еще и на фоне предварительного (лето-осень 2017 г.) старательного выведения на всяких популярных ток-шоу у Соловьева лидера ЛДПР В. Жириновского в статус этакого «мудреца», всерьез обсуждалось, не обойдет ли на этот раз Жириновский кандидата от КПРФ (под которым по умолчанию упорно предполагался Г. Зюганов ). Затем — появление «звезды» — дочери бывшего питерского мэра и ее срочное раскручивание на центральных телеканалах уже как политической фигуры — что дало повод всяким «политологам» всерьез обсуждать, не оттеснят ли на этот раз кандидата от КПРФ на и вовсе позорное (для основной оппозиционной силы) четвертое место….

Все эти планы сломало одно: не просто выдвижение от КПРФ иного кандидата, но выдвижение единого кандидата от левых и национально-патриотических сил. На борьбу даже не столько против этого конкретного кандидата, но против самого этого метода действия были сразу брошены все силы власти — небывалая кампания лжи и клеветы на всех самых массовых телеканалах, да еще и с неприкрытым участием ЦИК . И именно против самой идеи единого кандидата (мол, и коммунисты, и национал-патриоты в нашем блоке «не настоящие») и, соответственно, конкретного представителя этой идеи немедленно ополчились, как минимум, пятеро из всего семи кандидатов, участвовавших в теледебатах.

И что же в итоге?

А в итоге так старательно раскрученный в качестве «мудреца» старый соперник КПРФ от «болеющих за русских» В. Жириновский набрал голосов вдвое меньше, чем наш единый кандидат. А все вместе якобы «истинные», а, по сути, явно подставные «коммунисты» и «национал-патриоты», да еще и в сумме с явно подзападными либералами, набрали голосов в совокупности меньше, чем один наш единый кандидат от левых и национально-патриотических сил.

То есть, конечно, отрыв победителя от нашего кандидата чрезвычайно велик. Но если говорить о какой-либо всерьез альтернативе нынешнему режиму, то кроме блока левых и национально-патриотических сил, теперь даже и на горизонте нет вообще никого.

Сохранить и развить достигнутое

Урок четвертый — самый сложный. Предстоит тяжелый «разбор полетов». Блок наш состоит из исторически, казалось, непримиримых противников, которых нам все же удалось объединить — не разрешив все прежние споры, но сплотившись вокруг общей борьбы против нынешнего режима, ведущего страну к деградации и неминуемому краху.

Прежние споры не разрешены, а отложены. Но возникли новые проблемы, уже не имеющие ни малейшего отношения к спорам прежним. Вызрели и в ближайшее время вынужденно будут сформулированы серьезные обвинения в отказе от ведения борьбы на полную и подмене этой борьбы в большей степени лишь имитацией. Достаточно сказать, что один из главных козырей изначально задуманной нами кампании — представление команды народного правительства и сравнение этой команды с истинной правящей командой нынешнего президента — так и не был использован. А на дебаты на самом смотрибельном телеканале «Россия-1» никто из тех, кто смог бы представить не только левую (да еще и преступно тратившую драгоценное эфирное время на переругивание с дочкой бывшего питерского мэра), но и национал-патриотическую составляющую блока, выдвинувшего нашего единого кандидата, так и не был направлен…

И вот перед какой проблемой мы теперь стоим.

С одной стороны, несмотря на подавляющее превосходство противника, тем не менее, политическое поле практически освобождено: кроме нашего блока левых и национально-патриотических сил, на политической арене не осталось никаких иных оппозиционных сил.

С другой стороны, степень накопившегося за время этой кампании недоверия к центральному штабу или, скажем более нейтрально, взаимного недоверия сторон столь велика, что сохранить блок окажется очень и очень нелегко.

То есть с одной стороны, нашему блоку, казалось бы, теперь на оппозиционном фронте точно нет альтернативы.

С другой стороны, для того, чтобы его сохранить и закрепить, развить на будущее, сторонам нужно будет приложить какие-то совершенно неимоверные усилия.

Сумеем ли?

Ясно одно: просто дипломатичным умолчанием о том, что проявилось в ходе кампании (имею в виду, в том числе, факты намеренных «подстав» кандидата и явного саботажа, требующие тщательного публичного расследования), это сделать будет невозможно. Но сумеем ли пройти это испытание так, чтобы не разрушить необходимое обществу единство левых и национально-патриотических сил, а, напротив, заложить какие-то еще более надежные его основы на будущее?

Не доставить радости противнику

Понимаю всю боль и разочарование большого количества людей, возлагавших надежды на этот шанс как на исторический, работавших в эту кампанию не за страх, а за совесть — ради будущего своей страны, своих детей. Понимаю и разделяю. Но единственная радость, которую мы не должны доставить нашему противнику — это вид нашего уныния.

Да, теперь нам за свою страну придется бороться в еще более сложных условиях. Да, противник учтет все свои ошибки и постарается больше их не повторять — не дать нам в ближайшее время больше ни малейшего шанса. Будет вставлять палки в колеса всякой попытке нашего единения, элементарного просвещения людей и их самоорганизации.

Но не все в жизни предопределено.

И потому унывать мы точно не вправе.

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