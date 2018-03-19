Петр Герасименко: «Сегодня темы ремонта, качества и содержания автомобильных дорог выходят на первый план»

фото из архива редакцииПетр Герасименко: «Сегодня темы ремонта, качества и содержания автомобильных дорог выходят на первый план»«Сила и возможности наших подрядных организаций, опыт, который они накопили, позволяют говорить с уверенностью, что с задачей БКД они справятся успешно», — заявил руководитель ассоциации подрядных дорожных организаций «АСПОР-НН» Петр Герасименко, комментируя начало процедуры заключения государственных контрактов с подрядчиками.

«Сегодня темы ремонта, качества и содержания автомобильных дорог выходят на первый план. С учетом того, что выделение денежных средств для проведения дорожных мероприятий в Нижегородской области повышаются, то и требования к подрядным организациям увеличиваются. Сегодня необходима современная техника и технология применения современных и качественных материалов. Дорожный регламент представляет новые требования к материалам — асфальтобетонным смесям — его необходимо выполнять.

Я считаю очень правильной позицию, которую занимает правительство Нижегородской области — это проведение поэтапных мероприятий в течение трех лет по снижению ДТП до нулевых показателей. В этом вопросе нужна стабильность, которую предоставляет приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», рассчитанный до 2025 года, чтобы предприятия четко планировали свою работу.

По моему мнению, техническое оснащение наших подрядных организаций, опыт, который они накопили, позволяют говорить с уверенностью, что с задачей федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» они справятся успешно. Особых нареканий к качеству выполнения работ подрядчикам, выполняющим дорожные работы по проекту нет. Предприятия уже обеспечены современной техникой: по выпуску асфальтобетонной смеси, по ее доставке и укладке. Укладочные комплексы на достаточно высоком уровне. Таким образом, можно гарантировать правительству Нижегородской области, что дорожники готовы к выполнению поставленных задач».