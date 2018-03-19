Петр Герасименко: «Сегодня темы ремонта, качества и содержания автомобильных дорог выходят на первый план» 

фото из архива редакцииПетр Герасименко: «Сегодня темы ремонта, качества и содержания автомобильных дорог выходят на первый план»«Сила и возможности наших подрядных организаций, опыт, который они накопили, позволяют говорить с уверенностью, что с задачей БКД они справятся успешно», — заявил руководитель ассоциации подрядных дорожных организаций «АСПОР-НН» Петр Герасименко, комментируя начало процедуры заключения государственных контрактов с подрядчиками.
«Сегодня темы ремонта, качества и содержания автомобильных дорог выходят на первый план. С учетом того, что выделение денежных средств для проведения дорожных мероприятий в Нижегородской области повышаются, то и требования к подрядным организациям увеличиваются. Сегодня необходима современная техника и технология применения современных и качественных материалов. Дорожный регламент представляет новые требования к материалам — асфальтобетонным смесям — его необходимо выполнять.
Я считаю очень правильной позицию, которую занимает правительство Нижегородской области — это проведение поэтапных мероприятий в течение трех лет по снижению ДТП до нулевых показателей. В этом вопросе нужна стабильность, которую предоставляет приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», рассчитанный до 2025 года, чтобы предприятия четко планировали свою работу.
По моему мнению, техническое оснащение наших подрядных организаций, опыт, который они накопили, позволяют говорить с уверенностью, что с задачей федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» они справятся успешно. Особых нареканий к качеству выполнения работ подрядчикам, выполняющим дорожные работы по проекту нет. Предприятия уже обеспечены современной техникой: по выпуску асфальтобетонной смеси, по ее доставке и укладке. Укладочные комплексы на достаточно высоком уровне. Таким образом, можно гарантировать правительству Нижегородской области, что дорожники готовы к выполнению поставленных задач».
Ранее в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» завершены торги по ремонту дорог регионального значения. В настоящее время идет процедура заключения 19 государственных контрактов. 19 марта 2018 года пройдут торги на ремонт дорог во всех восьми районах Нижнего Новгорода, на эти цели будет направлено 884,629 млн рублей.