Музейные работники в Елабуге разгадали тайну возвращения Надежды Дуровой домой 

Сотрудники Музея-усадьбы Надежды Дуровой в Елабуге обнаружили запись о Клеопатре Дуровой — сестре Надежды Дуровой, анализируя метрические книги Николаевской церкви об умерших в 1866 году. В записи отмечено, что Клеопатра Дурова ушла из жизни 13 июня 1866 года и была похоронена на Троицком кладбище города. Музейные работники считают открытие сенсационным. Найденная запись дает возможность предположить, что Надежда Дурова вернулась в Елабугу после пятилетнего отсутствия именно для того, чтобы ухаживать за сестрой. «Дурова, пользуясь высочайшим разрешением носить мужское имя, обеспечила свободу не только себе, но смогла опекать и свою сестру», — говорят в музее.