В Мосгордуме обсудят проект «Об уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции»

Документ размещен на официальном сайте Мосгордумы В документе говорится о том, что на сегодняшний день организация незаконной миграции — одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства. Поэтому законопроект предлагает установить ответственность для тех, кто умышленно помогает лицам, организующим незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации. Также отмечается, что под пособничеством в организации незаконной миграции следует понимать указания, предоставление информации или устранение препятствий к совершению данного деяния.