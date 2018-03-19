Ещё
В Мосгордуме обсудят проект «Об уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мосгордуме обсудят проект «Об уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции» 

Ясенево 5 часов назад
Фото: Ясенево
Документ размещен на официальном сайте Мосгордумы.
В документе говорится о том, что на сегодняшний день организация незаконной миграции — одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства. Поэтому законопроект предлагает установить ответственность для тех, кто умышленно помогает лицам, организующим незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации.
Также отмечается, что под пособничеством в организации незаконной миграции следует понимать указания, предоставление информации или устранение препятствий к совершению данного деяния.
Ясенево: последние новости
21 марта состоится встреча с главой управы Ясенево В. М. Толчеевым В культурном центре «Вдохновение» расскажут о Максиме Горьком Студентка Александра Дробаха стала победительницей конкурса «Королева Нефть-2018»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1000
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие312
Путин призвал запасников на сборы108
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова26
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение