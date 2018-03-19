В Петербурге вынесли приговор по делу о стрельбе из газового пистолета в троллейбусе

Красносельский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о стрельбе из газового пистолета в троллейбусе, сообщает Nation News. По имеющимся данным, подсудимый вошёл в салон, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Когда кондуктор попросил оплатить проезд, мужчина распылил перцовый баллон.

Пассажиры экстренно покинули троллейбус. Его проветрили, после чего он продолжил движение. Подсудимый, со своей стороны, потребовал, чтобы ему оплатили проезд.

Водитель вновь остановил троллейбус, а дебошир сорвал со стены огнетушитель, выбежал на улицу и стал распылять его в сторону открытых дверей. Затем он достал газовый пистолет и произвёл пять выстрелов.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области приговорён к двум годам условно за стрельбу по автобусам.