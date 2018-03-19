УФАС включило ООО «Первая строительная компания» в реестр ненадежных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Первая строительная компания» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от МУП «Балашихинский водоканал» о внесении сведений в отношении ООО «Первая строительная компания» (далее — ООО «ПСК») в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на работы по устройству системы канализации.

«По результатам рассмотрения обращения было вынесено решение о нарушении ООО «ПСК» закона о контрактной системе в сфере закупок, действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ООО «ПСК» обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ПСК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.