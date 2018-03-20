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УФАС Подмосковья включило ООО «Контрфорс» в реестр ненадежных поставщиков
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УФАС Подмосковья включило ООО «Контрфорс» в реестр ненадежных поставщиков 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Контрфорс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в ведомство поступило обращение от ГКУ МГО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Контрфорс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений отделений ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».
«УФАС вынесло решение о нарушении ООО «Контрфорс» закона о контрактной системе в сфере закупок, действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ООО «Контрфорс» обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отказали ООО «Контрфорс» в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения антимонопольной службы.
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