Три алых билборда заинтриговали екатеринбуржцев

Оригинальный рекламный ход сделал «Атомстройкомплекс».

На Кольцовском тракте в уральской столице выросли три ярко-красных билборда. Слоганы на следующих один за другим плакатах складываются в надпись «Квартира в NOVA Park стоит от 1,7 млн рублей. А ты живешь с мамой. Как так?..».

Авторство провокационной рекламы в духе оскароносного фильма «Три билборда на границе Эббинга Миссури» принадлежит одному из крупнейших екатеринбургских застройщиков — «Атомстройкомплексу». В кинокартине главная героиня привлекла внимание всего города, разместив свое гневное послание полицейским на аналогичных алых билбордах.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе застройщика, посыл «Атомстройкомплекса» куда прозаичнее: компания рекомендует молодым горожанам не задерживаться у родителей, а покупать собственное жилье в новом ультрасовременном квартале на Широкой Речке.

NOVA Park — это фактически новый город в городе, где совсем скоро будет построено 4 жилых квартала с закрытыми дворами, насыщенными инфраструктурой улицами, пешеходным бульваром с детскими и спортивными площадками. Отдельным блоком вынесены несколько наземных многоуровневых паркингов, первые этажи которых займут магазины и салоны.

Помимо стильной архитектуры с фасадами в этническом стиле, NOVA Park привлекает покупателей большим числом новаторских решений. Так, уже в первом доме представлено большое разнообразие планировочных решений — студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, а также квартиры с 50-метровыми открытыми террасами. На первом этаже откроется «Соседский центр», в котором будут проводиться образовательные и развлекательные мероприятия для жителей. Во дворе комплекса предусмотрен Wi-Fi.