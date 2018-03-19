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В Уфе на сутки отключат горячую и холодную воду
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В Уфе на сутки отключат горячую и холодную воду 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Советском, Орджоникидзевском и Ленинском районах Уфы с утра 20-го до утра 21 марта отключат горячую и холодную воду. Водоснабжению города 116 лет, и ежегодно здесь проводятся ремонтные работы.
— Воду отключат с 10:30 20 марта до 08:30 21 марта в связи с обращением руководства «ЦтиР Мир» для врезки и замены запорной арматуры по проспекту Октября. Сюда войдут дома по адресу пр. Октября, 2 до пр. Октября, 13 и Степана Халтурина, 57, 59, — сообщили в Уфаводоканале.
Водоснабжение прекратится и по улицам Борисоглебская, 1, 3 в Орджонекидзевском районе с 10 до 17 часов. Без горячей и холодной воды останется и Ленинский район Уфы. Здесь 21 марта с 11 до 23 часов для переврезки новой водопроводной линии проведут ремонтные работы по улицам Лесопильная, 29а, б — Нуриманова, 5, 7 и по Султанова, 23–33. Не будет воды в это время и на улицах Аральская, 30 Чернышевского, 7 и Коммунистическая, 9.
Ну и наконец, в том же Советском районе отключат всю воду по улицам Бабушкина, 17, 17а, 17/1, 19, Степана Халтурина, 39, 39/1, 41, 41/1 и переулку Дачному, 4, 6а. Здесь по просьбе Духовного управления мусульман Башкирии и местной организации «Рамазан» будут делать врезку нового водопровода и монтировать пожарный гидрант.
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