В Уфе на сутки отключат горячую и холодную воду

В Советском, Орджоникидзевском и Ленинском районах Уфы с утра 20-го до утра 21 марта отключат горячую и холодную воду. Водоснабжению города 116 лет, и ежегодно здесь проводятся ремонтные работы.

— Воду отключат с 10:30 20 марта до 08:30 21 марта в связи с обращением руководства «ЦтиР Мир» для врезки и замены запорной арматуры по проспекту Октября. Сюда войдут дома по адресу пр. Октября, 2 до пр. Октября, 13 и Степана Халтурина , 57, 59, — сообщили в Уфаводоканале.

Водоснабжение прекратится и по улицам Борисоглебская, 1, 3 в Орджонекидзевском районе с 10 до 17 часов. Без горячей и холодной воды останется и Ленинский район Уфы. Здесь 21 марта с 11 до 23 часов для переврезки новой водопроводной линии проведут ремонтные работы по улицам Лесопильная, 29а, б — Нуриманова, 5, 7 и по Султанова, 23–33. Не будет воды в это время и на улицах Аральская, 30 Чернышевского, 7 и Коммунистическая, 9.