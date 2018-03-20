В Уфе 20 домов и поликлиника останутся без воды

Сотрудники «Уфаводоканала» 21 марта запланировали проведение ремонтных работ. В двух районах города перекроют холодную и горячую воду. Под отключение попадают Советский и Ленинский районы.

— По обращению Духовного управления мусульман , работники проведут врезку нового водопровода и установят пожарный гидрант, — рассказали в организации.

Во время проведения работ с 10:30 до 18:30 в жилых домах, музыкальной школе и поликлинике Советского района перекроют водоснабжение.

В Ленинском районе рабочие проведут работы по переврезке новой водопроводной линии по улицам Леспопильная-Нуриманова и по улице Султанова, 24. Во время ремонта жители Ленинского района с 11:00 до 23:00 останутся без холодной и горячей воды.

Полный список адресов, которые попадают под отключение, представлены на официальном сайте «Уфаводоканала». Сотрудники организации извиняются перед горожанами за доставленные неудобства и просят запастись водой.