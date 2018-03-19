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Погибшая от укусов собаки женщина приходила в гости к её хозяйке
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Погибшая от укусов собаки женщина приходила в гости к её хозяйке 

АиФ Пермь 5 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Стали известны некоторые обстоятельства трагедии в Кизеле. Как рассказали в следственном отделе, погибшая пришла в гости к своей знакомой в частный дом. Женщины вместе выпивали.
Хозяйский пёс набросился на гостью и покусал. От болевого шока 49-летняя женщина умерла на месте.
Как стало известно, собака была крупной породы. После случившегося её хозяйка попросила родственников умертвить животное.
Напомним, в СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства трагедии, в частности — была ли привязана собака.
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