Погибшая от укусов собаки женщина приходила в гости к её хозяйке 

Стали известны некоторые обстоятельства трагедии в Кизеле. Как рассказали в следственном отделе, погибшая пришла в гости к своей знакомой в частный дом. Женщины вместе выпивали.
Хозяйский пёс набросился на гостью и покусал. От болевого шока 49-летняя женщина умерла на месте.
Как стало известно, собака была крупной породы. После случившегося её хозяйка попросила родственников умертвить животное.
Напомним, в СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства трагедии, в частности — была ли привязана собака.