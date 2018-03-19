Астрономы обнаружили мощнейший Быстрый Радиовсплеск

Самый мощный Быстрый радиовсплеск был зарегистрирован 9 марта этого года.

Исследователи, работающие в австралийской обсерватории «Паркс», обнаружили самый мощный Быстрый радиовсплеск на сегодняшний день. В марте этого года обсерватория зарегистрировала в общей сложности три быстрых радиовсплеска, но записанный 9 марта, был самым сильным из всех. Фактически, это был самый яркий быстрый радиовсплеск, когда-либо наблюдавшийся.

Быстрые радиовсплески — это очень энергичные вспышки радиоволн, которые случайно появляются в небе. Они длится всего несколько миллисекунд. Первый радиовсплеск был записан в 2007 году, и с тех пор было обнаруженно еще 32. Быстрые радиовсплески настолько энергичные, что они, как правило, примерно в миллиард раз ярче, чем все, что мы когда-либо видели в нашей собственной галактике Млечный Путь.

На протяжении многих лет Быстрые радиовсплеск сбивали с толку астрономов. Каждый день тысячи всплесков происходят в космосе, но большинство из них остаются незамеченными. Не смотря на то, что Быстрые радиовсплески появляются из глубин Вселенной, исследователи не смогли обнаружить ничего, что могло бы идентифицировать их причину или даже точно, откуда они взялись. Их происхождение и природа по-прежнему в значительной степени являются загадкой. Возможные объяснения их источника варьируются от столкновения черных дыр до взрыва сверхновой.

Исследователи описывают запись трех всплесков за один месяц как «довольно необычную», потому что они непредсказуемы и их трудно обнаружить. Никто не может сказать, когда и где они будут формироваться. Однако исследователи предполагают, что некоторые радиовсплески, если не все, повторяются, что в конечном итоге поможет им отслеживать их местоположение.