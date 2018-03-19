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«Кировэнерго» напоминает: в электросетевой компании существует налаженная система обслуживания потребителей
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«Кировэнерго» напоминает: в электросетевой компании существует налаженная система обслуживания потребителей 

Vyatka-grad.ru 5 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает: сегодня в электросетевой компании существует налаженная система обслуживания потребителей.
Если Вам необходимо получить профессиональную консультацию по вопросам, касающимся:
— проблем с электроснабжением,
— качества электрической энергии,
— подключения объектов к электрическим сетям —
Вам помогут специалисты контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному телефонному номеру 8-800-100-33-00 или сотрудники офисов обслуживания потребителей филиала «Кировэнерго»:
Центр обслуживания потребителей, г. Киров
Адрес: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, 51  График работы:
Пн. -Пт. : с 08:00 до 17:00 без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: 8 (8332) 64-23-30  Пункт по работе с потребителями, г. Слободской
Адрес: 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Трактовая, 103  График работы:
Пн., Ср. : с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 12:48  Вт., Чт., Пт. : с 8:00 до 12:00  Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: 8 (83362) 4-86-81  Пункт по работе с потребителями, г. Киров, Нововятский район
Адрес: 610013, Кировская обл., г. Киров, ул. Парковая, 16  График работы:
Пн., Ср. : с 8:00 до 17:00, Обед: с 12:00 до 12:48  Вт., Чт., Пт. : с 8:00 до 12:00  Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: 8 (8332) 31-60-38  Кроме того, на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в разделе «Потребителям» http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/ доступна вся информация по вопросам технологического присоединения.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»
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