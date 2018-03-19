Сынок сдал папу: за то, что тот избил щенка

Фото из группы «Подслушано во Владимире » соцсети «Вконтакте»

Во Владимире маленький сын написал заявление в полицию на собственного отца, которому теперь грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Причина в следующем — пьяный глава семейства Ч. на глазах собственного сына жестоко избил недавно купленного щенка.

По данным интернет-сообщества «Зоохелп» избивал несчастное животное папаша с особой жестокостью. Бил шваброй. Сначала по челюсти, отчего у щенка вылетели почти все зубы. Потом, той же шваброй — по голове и по брюху.

Вся квартира после избиения была залита кровью маленькой собаки. Когда пьяный папаша уснул, мальчик отнес беднягу в ветеринарную клинику, где получил заключение о травмах своего четвероногого друга.

Мальчик обратился к своему участковому и написал на папу заявление. По данным «Зоохелпа», мужчина ведет профилактическую работу с сыном, пытаясь найти пути ухода от ответственности. Еще бы, ведь в статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» есть вторая часть (когда избиение ведется на глазах малолетнего). По ней ответственность за преступление сурова — до 5 лет лишения свободы.

«Зоохелп» ведет массированную атаку на Ч. в социальных сетях, требуя «максимальный репост» с целью «популяризировать дело и заставить мужчину ответить по всей строгости закона».