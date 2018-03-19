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Сынок сдал папу: за то, что тот избил щенка
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Сынок сдал папу: за то, что тот избил щенка 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано во Владимире» соцсети «Вконтакте»
Во Владимире маленький сын написал заявление в полицию на собственного отца, которому теперь грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Причина в следующем — пьяный глава семейства Ч. на глазах собственного сына жестоко избил недавно купленного щенка.
По данным интернет-сообщества «Зоохелп» избивал несчастное животное папаша с особой жестокостью. Бил шваброй. Сначала по челюсти, отчего у щенка вылетели почти все зубы. Потом, той же шваброй — по голове и по брюху.
Вся квартира после избиения была залита кровью маленькой собаки. Когда пьяный папаша уснул, мальчик отнес беднягу в ветеринарную клинику, где получил заключение о травмах своего четвероногого друга.
Мальчик обратился к своему участковому и написал на папу заявление. По данным «Зоохелпа», мужчина ведет профилактическую работу с сыном, пытаясь найти пути ухода от ответственности. Еще бы, ведь в статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» есть вторая часть (когда избиение ведется на глазах малолетнего). По ней ответственность за преступление сурова — до 5 лет лишения свободы.
«Зоохелп» ведет массированную атаку на Ч. в социальных сетях, требуя «максимальный репост» с целью «популяризировать дело и заставить мужчину ответить по всей строгости закона».
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