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7500 членов избирательных комиссий работали на выборах президента в Югре
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7500 членов избирательных комиссий работали на выборах президента в Югре 

АиФ Югра 5 часов назад
Фото: АиФ Югра
Подводя итоги выборов, председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев особо отметил работу членов участковых избирательных комиссий.
«Это люди, которые в свободное от работы время, бросив семью, за незначительное финансовое вознаграждение выполняли серьезные тяжелые задачи: организация досрочного голосования, выезды в труднодоступные места, полёты, поквартирный обход — все это работа УИКов, эмоционально затратная работа и, по сути, полуволонтерская. Вчера весь день они работали под прицелом видеокамер, которые транслировали сигнал на весь мир, до глубокой ночи вели подсчет, который проводится по жесточайшим правилам, с соблюдением огромного количества условностей. Огромное спасибо им за эту работу. Они это сделали. Выборы состоялись. Никаких технических сбоев не было, поступило минимальное количество жалоб», — сообщил Денис Корнеев.
По его словам, подготовка членов УИКов ведется не за месяц и даже не за год, это системная отлаженная работа с кадрами, растянутая на года, в которой предусмотрена, в том числе, преемственность.
«Мы каждый год смотрим на членов комиссии, ищем неравнодушных людей, готовых к самопожертвованию — работать после основной работы. Я обсуждал эту тему со своими коллегами с других территорий, и могу сказать, что югорчане в этом плане более отзывчивы. Нам гораздо проще, чем в других регионах, набрать таких людей. Профессиональное качество членов наших УИКов является предметом гордости», — подчеркнул председатель окружного избиркома.
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