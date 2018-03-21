Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной

На протяжении нескольких месяцев актриса Ирина Цывина судится за наследство своего последнего мужа, на которое претендует его сын. В имущественный спор вступил и ее новый возлюбленный Денис Сердюков

Актриса Ирина Цывина не смогла прийти на пресс‐конференцию, которую сама же назначила, потому что ударилась головой и потеряла сознание. По некоторым информации, артистка находилась в депрессии. Всю ночь перед пресс-конференцией Ирина не могла заснуть из-за переживаний. В итоге, покалеченную артистку увезла карета скорой помощи, компетентно передает «360».

Тем не менее, на беседу с представителями СМИ пришел новый возлюбленный актрисы Денис Сердюков и ее адвокат Юлия Вербицкая . Они обсудили нынешнее положение дел. Напомним, пасынок Александр Благонравов предложил мировую Ирине Цывиной, и та согласилась отдать ¼ часть от наследства. Это порядка 13 миллионов рублей (общая стоимость всего наследства — около 50 миллионов). Однако буквально накануне пресс-конференции Благонравов пошел на попятную.

"Мы даем пасынку Ирины Константиновны десять дней на размышление, чтобы изменить свое решение, или актриса обнародует секретные материалы, о которых знает Александр Благонравов-младшийи которые повлекут за собой неприятные для него последствия. Но что это за тайные документы — не знаю даже я", — признался Денис Сердюков.

Адвокат Вердицкая сообщила, что решение Благонравова оказалось совершенно неожиданным. «Мы будем бороться до конца, но что именно будем требовать в суде — пока не знаем, решим», — коротко сообщила она. Отмечается, что все заседания по этому делу будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, после скоропостижной смерти Александра Благонравова, последнего супруга Ирины Цывиной, его отпрыск от другого брака заявил свои права на имущество вдовы. Он утверждает, что имеет право на половину всей собственности Ирины Цывиной, нажитой ей в период с 2002 по 2017 год.

Цывина же отказывается отдавать нажитое непосильным трудом. Актриса мотивирует это тем, что основным добытчиком в своей последней семье была именно она. Вдова утверждает, что сама заработала на три квартиры, земельный участок и дачу. Ее муж пытался заниматься бизнесом, но быстро обанкротился. А его сын никогда не принимал участия в жизни семьи и появился только когда настала пора получать наследство.