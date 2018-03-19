«Как я накопил на квартиру в студенческие годы и не умер с голоду»

Добиться финансовой независимости и накопить на квартиру может даже школьник. Главное — поставить перед собой такую цель, считает 25-летний юрист из Москвы Максим И. Своей историей он поделился с Банки.ру

«С ранних лет я осознал свою тягу к свободе и независимости, в первую очередь финансовой — от родителей (что может быть более актуально для школьника в переходном возрасте?). Это стимулировало начать подрабатывать лет с 13, а в 16 устроиться на первую постоянную работу — официантом (а вскоре администратором) кофейни. Одновременно к 16 годам раздражение от совместного проживания с родственниками переполнило чашу терпения и вылилось в постановку четкой финансовой цели — свое жилье. В 16 я открыл свой первый банковский вклад и начал его пополнять, что позволило в 17 лет отправиться на учебу в Москву, имея тысяч 150 рублей.

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На первом курсе работать не получилось — вуз и факультет не из легких, да и перфекционизм заставлял очень много времени уделять учебе. Жил на стипендию и социальные пособия от факультета в режиме жесткой экономии, вел бюджет и ежемесячно сводил итоги по приходу и расходу. В некоторые месяцы общие затраты не превышали 3,5 тыс. рублей — сейчас удивляюсь, как на эти деньги можно не умереть с голоду. Но даже в этой ситуации умудрялся регулярно пополнять свои активы — новый банковский вклад.

После окончания первого курса дела пошли в гору: летом устроился на работу, влился в студенческую общественную жизнь и опробовал возможности получения повышенных стипендий за различные достижения. Вскоре начал писать курсовые, дипломные работы для нерадивой «золотой молодежи»: оказалось, что это золотая жила, и за качественную работу, которая пройдет защиту в нашем топовом вузе, готовы прилично платить. В сезон только с этой деятельности удавалось откладывать по 60—80 тыс. рублей. При этом до начала обучения в магистратуре старался урезать свои расходы до минимума — никаких поездок за личные средства (только если спонсирует факультет), никаких тусовок и т. п. Самоограничение позволило стать на шаг ближе к мечте и перед началом учебы в магистратуре купить у застройщика небольшую квартиру недалеко от МКАД со сроком сдачи через 1,5 года.

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Сейчас с момента этого приобретения прошло почти два года, квартира так и не сдана (полугодовая задержка — норма, когда покупаешь в рамках долевого строительства). Но появившаяся за это время новая работа превысила все финансовые ожидания и одновременно позволила понять, насколько дорого стоит время — теперь у меня его почти нет. Это и стимулировало выставить на продажу пока не сданную квартиру, параллельно купив в ипотеку однушку почти в ЦАО в минуте пешком от офиса. Экономия минимум двух часов в будний день, десяти часов в неделю, а также неоценимая экономия здоровья и продуктивности.

Следующие цели — продать первую квартиру и досрочно этим погасить ипотеку. Затем формировать актив, который будет приносить стабильный доход (пока душа лежит к коммерческой недвижимости, которая может обеспечить минимальный уровень жизни без каких-либо трудозатрат), а потом — начинать строить свой бизнес.

Путь к финансовой свободе лежит через самоограничение. Главное — помнить: сколько бы вы ни зарабатывали, если ваш пассив превышает активы, вы на пути к поражению в этой борьбе».