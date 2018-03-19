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Группа «ГОТЭК» завершила внедрение нового программного продукта «1С: Бухгалтерия 8 КОРП».
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Группа «ГОТЭК» завершила внедрение нового программного продукта «1С: Бухгалтерия 8 КОРП». 

ИнформУпак 5 часов назад
Партнером проекта выступила Санкт-Петербургская компания «1С-Рарус». Специалистами «1С-Рарус» был осуществлен переход с системы Microsoft Axapta на 1С, внедрена автоматизация факторинга, реализован обмен данными с основной системой производственного учета. В рамках проекта был автоматизирован весь регламентированный учет, разработан механизм партионного учета для обеспечения идентичности данных количественного и суммового учета со сторонней ИС, выполнены доработки для синхронизации с внешней системой управленческого и производственного учета.
По словам финансового директора АО «Управляющая компания группы предприятий „ГОТЭК“ Владимира Тукина „после внедрения системы произошли качественные изменения учетного процесса, позволившие всем пользователям работать более эффективно. Важно также, что в результате качественного послепродажного обслуживания специалистами 1С-Рарус система поддерживается в актуальном состоянии, своевременно реагируя на многочисленные изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве“.
В настоящее время специалисты группы предприятий „ГОТЭК“ и „1С-Рарус“ продолжают совершенствовать систему.
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