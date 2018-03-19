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НАТО переезжает в новую ультрасовременную штаб-квартиру
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НАТО переезжает в новую ультрасовременную штаб-квартиру 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что новое здание «представляет собой ключевой элемент и сильный символ преобразования, осуществляемого альянсом, чтобы окончательно вступить в XXI век».
Здание спроектировано с учетом защиты окружающей среды и снабжено ультрасовременными технологиями, которые позволят экономить до 30% электроэнергии. Система сбора дождевой воды обеспечит 90% потребности для технических нужд.
На переезд НАТО потратит 12 недель — за это время будет перемещено порядка 4 тысяч человек гражданского и военного персонала, национальных представительств и агентств НАТО, передает "Интерфакс". Деятельность организации на время переезда прерываться не будет.
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