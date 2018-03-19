НАТО переезжает в новую ультрасовременную штаб-квартиру

Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что новое здание «представляет собой ключевой элемент и сильный символ преобразования, осуществляемого альянсом, чтобы окончательно вступить в XXI век».

Здание спроектировано с учетом защиты окружающей среды и снабжено ультрасовременными технологиями, которые позволят экономить до 30% электроэнергии. Система сбора дождевой воды обеспечит 90% потребности для технических нужд.