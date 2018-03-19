СМИ: в Кремле уже готовят инаугурацию Путина и обед на 700 персон

Как сообщает «МБХ Медиа», 19 гостей будут удостоены почетного права сидеть вместе с президентом за столом «П». Самыми престижными (после стола «П»), будут два стола (по 20 человек каждый), наиболее к нему приближенные. Кроме того в Георгиевском зале Кремля планируют разместить еще восемь столов по 32 места и 11 столов по 36 мест.

В 2012 году подобное мероприятие было рассчитано на тысячу человек. По данным сайта госзакупок, кремлевский прием по случаю инаугурации-2012 стоил бюджету 13 млн рублей. На каждого гостя пришлось по 13 тысяч рублей.