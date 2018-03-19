СМИ: в Кремле уже готовят инаугурацию Путина и обед на 700 персон 

Как сообщает «МБХ Медиа», 19 гостей будут удостоены почетного права сидеть вместе с президентом за столом «П». Самыми престижными (после стола «П»), будут два стола (по 20 человек каждый), наиболее к нему приближенные. Кроме того в Георгиевском зале Кремля планируют разместить еще восемь столов по 32 места и 11 столов по 36 мест.
В 2012 году подобное мероприятие было рассчитано на тысячу человек. По данным сайта госзакупок, кремлевский прием по случаю инаугурации-2012 стоил бюджету 13 млн рублей. На каждого гостя пришлось по 13 тысяч рублей.
«ФедералПресс» напоминает, на состоявшихся вчера выборах президента Владимир Путин получил поддержку 52,6 млн избирателей. Такой результат стал рекордом в истории постсоветской России.