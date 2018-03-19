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Многодетные семьи Подмосковья могут освободить от налога на имущество
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Многодетные семьи Подмосковья могут освободить от налога на имущество 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Подмосковные власти рассматривают возможность установления дополнительных льгот по семейному налогу и налогу на имущество физических лиц для социально незащищенных слоев населения. Об этом сообщает РИАМО «Подмосковье» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства имущественных отношений.
Вопрос об освобождении многодетных семей от уплаты налога на имущество рассматривается на уровне губернатора области Андрея Воробьева. Как подчеркнул министр имущественных отношений региона, мера позволит сэкономить бюджет многодетных семей.
Власти уже подготовили соответствующее предложение для органов местного самоуправления.
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