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Голая Настя Задорожная рассказала о раке груди
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Голая Настя Задорожная рассказала о раке груди 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимком топлес. Таким экстравагантным способом 32-летняя барышня решила привлечь внимание к раку груди.
В своем Instagram девушка написала: «Это я к чему, собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием — в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94% (а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить рак груди можно именно на ранней стадии! Давайте любить и оберегать себя».
Снимок был сделан специально для мужского журнала, публикующего материалы с элементами эротики. Фотоссесия проходила на Мальдивах где звезда совместила приятное с полезным: насладилась плаванием в Индийском океане и попозировала в откровенных купальниках, а то и вовсе без них.
Добавим, что ранее Анастасия жаловалась, что так как у нее практически нет обнаженных снимков среди ее подписчиков в соцсетях очень мало представителей сильного пола. Есть вероятность, что звезда хотела убить двух зайцев одним выстрелом: привлечь внимание к необходимости проходить медицинскую диагностику и заманить мужчин к себе в фолловеры.
Известность пришла к Насте после съемок в сериале «Простые истины» в начале 2000-х. там она сыграла роль школьницы Анжелики Селиверстовой. В ее фильмографии — 40 проектов. За годы своей актерской карьеры девушка не раз смело меняла имидж, но всегда оставалась узнаваемой и любимой поклонниками.
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