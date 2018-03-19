Вокруг вещественных доказательств появятся новые кормушки

Минприроды России представило проект правил хранения, содержания, разведения и реализации животных, которые «проходят» как вещдоки по уголовным делам. Его появление связано с внесением в конце 2017 года поправок в Уголовно-процессуальный кодекс об обращении с живыми вещественными доказательствами (Legal.Report писал об этом здесь).

Проект правительственного постановления касается животных, которых из-за их физического состояния невозможно вернуть в естественную среду обитания. Правилами устанавливается, что живые вещдоки должны содержаться в специальном хранилище с металлическими клетками и вольерами с размером ячейки 3 на 3 см, с поддонами и кормушками. Также здесь должно быть помещение, оборудованное холодильниками с температурой, «исключащей порчу вещественных доказательств», и ветеринарное оборудование.

Если таких хранилищ в органах предварительного расследования, прокуратуры , судах нет, то животных предлагается передавать на хранение в госорганы, организации или индивидуальным предпринимателям, у которых есть подобающие условия — с оговоркой, что «издержки по обеспечению специальных условий хранения этих вещественных доказательств соизмеримы с их стоимостью».

Дверь в камеру хранения вещдоков, согласно правилам, опечатывается личной печатью ответственного лица. А доступ в это помещение может быть открыт только в присутствии ответственного лица или его заместителя либо в присутствии комиссии, состоящей не менее чем из 3 человек, состав которой определяется начальником уполномоченного органа.

После регистрации животных-вещдоков в книге учета «на бирке, прикрепляемой к вещественному доказательству (при отсутствии упаковки), проставляется номер уголовного дела и порядковый номер вещественного доказательства».