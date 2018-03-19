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Вокруг вещественных доказательств появятся новые кормушки
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Вокруг вещественных доказательств появятся новые кормушки 

Legal.Report 5 часов назад
Минприроды России представило проект правил хранения, содержания, разведения и реализации животных, которые «проходят» как вещдоки по уголовным делам. Его появление связано с внесением в конце 2017 года поправок в Уголовно-процессуальный кодекс об обращении с живыми вещественными доказательствами (Legal.Report писал об этом здесь).
Проект правительственного постановления касается животных, которых из-за их физического состояния невозможно вернуть в естественную среду обитания. Правилами устанавливается, что живые вещдоки должны содержаться в специальном хранилище с металлическими клетками и вольерами с размером ячейки 3 на 3 см, с поддонами и кормушками. Также здесь должно быть помещение, оборудованное холодильниками с температурой, «исключащей порчу вещественных доказательств», и ветеринарное оборудование.
Если таких хранилищ в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах нет, то животных предлагается передавать на хранение в госорганы, организации или индивидуальным предпринимателям, у которых есть подобающие условия — с оговоркой, что «издержки по обеспечению специальных условий хранения этих вещественных доказательств соизмеримы с их стоимостью».
Дверь в камеру хранения вещдоков, согласно правилам, опечатывается личной печатью ответственного лица. А доступ в это помещение может быть открыт только в присутствии ответственного лица или его заместителя либо в присутствии комиссии, состоящей не менее чем из 3 человек, состав которой определяется начальником уполномоченного органа.
После регистрации животных-вещдоков в книге учета «на бирке, прикрепляемой к вещественному доказательству (при отсутствии упаковки), проставляется номер уголовного дела и порядковый номер вещественного доказательства».
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