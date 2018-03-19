В Калининградской области РПЦ сделает православным храмом прототип потсдамской Фриденскирхе

Калининградская епархия собирается восстановить две полуразрушенные лютеранские кирхи, которые являются объектами культурного наследия регионального значения, и переделать их в православные храмы. При этом реставраторы восстановят первоначальный вид архитектурных сооружений.

Речь идет о кирхе Бранденбурга в поселке Ушаково Гурьевского округа и кирхе Меляукена в Залесье Полесского округа, сообщается на сайте

Обе кирхи планируют восстановить и использовать как для православного богослужения, так и в культурно-туристической деятельности.

"Не секрет, что за рубежом сегодня также восстанавливаются и строятся православные храмы. Кроме того, имеются примеры грамотного использования когда-то закрывшихся храмов западных христианских конфессий в Европе под православные — можно сказать, что им просто повезло превратиться не в развлекательные клубы или кафе, а сохранить свой профиль", — сообщают в пресс-службе епархии.

По данным сайта

Prussia39.ru, кирха Бранденбурга возведена в честь святого Николая в XIV века. Брандебургом поселок Ушаково назывался до 1946 года. Кирха была сильно повреждена во время боевых действий 1945 году, к настоящему времени сохранилась башня без крыши с двумя мощными контрфорсами. Над красивым стрельчатым входом в башню расположена плита со сложным барельефом герба.

Кирха Меляукена (по названию поселка Залесье до 1938 года) построена в середине XIX века архитектором Августом Штюлером и стала прототипом для строительства знаменитой Фриденскирхе в Потсдаме (Сан-Суси). Она сохранилась гораздо лучше, в послевоенные годы в кирхе размещался школьный спортивный зал. Сейчас здание передано РПЦ.

Калининградская епархия РПЦ получила

в собственность множество не только кирх, но и замков в 2010 году. При этом представители Церкви не раз заявляли, что готовы передавать объекты в безвозмездное пользование или за символическую аренду, отмечает

"Калининград.ру"

В 2015 году калининградские историки

выражали обеспокоенность

плохим состоянием 133 немецких кирх в регионе, переданных РПЦ. По словам главного архивиста Государственного архива Калининградской области Анатолия Бахтина, местными священниками говорили, что «им все это не было нужно — лишние заботы, проблемы, трата денег».