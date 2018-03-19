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В Калининградской области РПЦ сделает православным храмом прототип потсдамской Фриденскирхе
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В Калининградской области РПЦ сделает православным храмом прототип потсдамской Фриденскирхе 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Калининградская епархия собирается восстановить две полуразрушенные лютеранские кирхи, которые являются объектами культурного наследия регионального значения, и переделать их в православные храмы. При этом реставраторы восстановят первоначальный вид архитектурных сооружений.
Речь идет о кирхе Бранденбурга в поселке Ушаково Гурьевского округа и кирхе Меляукена в Залесье Полесского округа, сообщается на  сайте
епархии 18 марта. Чтобы оценить состояние памятников, в Калининградскую область уже приехали архитекторы и реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга, входящие в «Гильдию храмоздателей» и «Товарищества реставраторов». Специалисты этих организаций занимаются строительством восстановлением и храмов Русской православной церкви (РПЦ).
Обе кирхи планируют восстановить и использовать как для православного богослужения, так и в культурно-туристической деятельности.
"Не секрет, что за рубежом сегодня также восстанавливаются и строятся православные храмы. Кроме того, имеются примеры грамотного использования когда-то закрывшихся храмов западных христианских конфессий в Европе под православные — можно сказать, что им просто повезло превратиться не в развлекательные клубы или кафе, а сохранить свой профиль", — сообщают в пресс-службе епархии.
По данным сайта
Prussia39.ru, кирха Бранденбурга возведена в честь святого Николая в XIV века. Брандебургом поселок Ушаково назывался до 1946 года. Кирха была сильно повреждена во время боевых действий 1945 году, к настоящему времени сохранилась башня без крыши с двумя мощными контрфорсами. Над красивым стрельчатым входом в башню расположена плита со сложным барельефом герба.
Кирха Меляукена (по названию поселка Залесье до 1938 года) построена в середине XIX века архитектором Августом Штюлером и стала прототипом для строительства знаменитой Фриденскирхе в Потсдаме (Сан-Суси). Она сохранилась гораздо лучше, в послевоенные годы в кирхе размещался школьный спортивный зал. Сейчас здание передано РПЦ.
Калининградская епархия РПЦ  получила
в собственность множество не только кирх, но и замков в 2010 году. При этом представители Церкви не раз заявляли, что готовы передавать объекты в безвозмездное пользование или за символическую аренду, отмечает
"Калининград.ру"
В 2015 году калининградские историки
выражали обеспокоенность
плохим состоянием 133 немецких кирх в регионе, переданных РПЦ. По словам главного архивиста Государственного архива Калининградской области Анатолия Бахтина, местными священниками говорили, что «им все это не было нужно — лишние заботы, проблемы, трата денег».
Историк отмечал, что до 2010 года кирхи по мере надобности передавались Русской православной церкви, та восстанавливала их. Но в 2010 году чиновники испугались, что свои права на архитектурные сооружения начнет предъявлять Католическая церковь или лютеране, и все кирхи разом передали РПЦ, в то время как в некоторых поселках нет общин и священник приезжает раз в месяц.
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