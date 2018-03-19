В Курманаевском районе на нефтегазовой скважине погиб 22-летний рабочий

Накануне вечером в Курманаевском районе на территории скважины Бобровского месторождения нефти и газа обнаружен труп 22-летнего помощника бурильщика.

Как сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области, на спине у погибшего была обнаружена большая гематома. По предварительным данным, на рабочего во время демонтажных работ упал ролик отсекателя, вес которого составляет 96 кг. Сильнейший удар мог привести к гибели парня. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Областной СК инициировал проверку по факту происшествия. Рассматриваются несколько версий случившегося, среди которых недостаточный производственный контроль, нарушение правил безопасности или не обеспечение безопасности работников.