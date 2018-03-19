Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей на Кубани

Все желающие могут обратиться к специалистам по вопросам о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, сообщает пресс-служба ИФНС России № 5 по Краснодару

Дни открытых дверей состоятся:

23 марта с 09.00 до 20.0024 марта с 10.00 до 15.0023 апреля с 09.00 до 20.0024 апреля с 09.00 до 20.00 В эти дни эксперты разъяснят вопросы о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», о наличии (отсутствии) обязанности декларирования дохода и необходимости уплаты с него налога, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ, о том, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде и о получении налоговых вычетов.