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Омичи в 2017 году рассчитались банковскими картами 130 млн раз
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Омичи в 2017 году рассчитались банковскими картами 130 млн раз 

АиФ-Омск 30 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба омского отделения Банка России.
Омичи стали чаще рассчитывать банковскими картами и реже снимать с ним деньги. В 2017 году жители региона рассчитались банковскими картами 130 млн раз, что на 30% больше, чем годом ранее. Всего за год картами оплатили покупки на сумму 110 млрд рублей.
«Снижение доли расчетов наличными — это общероссийская тенденция. Платежные системы и банки расширяют свою инфраструктуру, все чаще предлагают клиентам удобные, а, главное, выгодные сервисы и проекты, которые привлекают людей: программы лояльности на основе кешбэка, кобрендиговые платежные карты с транспортными перевозчиками и так далее. Всё это способствует тому, что омичи все больше пользуются картами в повседневных расчетах, а не снимают наличные», — пояснила управляющий отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина.
Отметим, что количество карт, выпущенных в Омской области тоже растёт, их уже более 3,4 млн
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