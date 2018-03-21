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Омичам по телефону расскажут о социальных услугах
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Омичам по телефону расскажут о социальных услугах 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
22 марта 2018 года в Омской области будут работать 11 «горячих линий». Жителей региона по телефону проконсультируют о социальных услугах.
Омичам расскажут о социальном обслуживании пожилых людей на дому, о условиях и порядке получения бесплатной психологической помощи, Об услугах сиделки за гражданами, находящимися на постельном режиме или передвигающимися в пределах комнаты с посторонней помощью.
Добавим, что подробную информацию о «горячих линиях» можно получить на официальном сайте регионального министерства труда и социального развития.
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 Ещё 5 источников 
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