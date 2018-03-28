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322 омича отправятся в армию в рамках весеннего призыва
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

322 омича отправятся в армию в рамках весеннего призыва 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Весенний призыв в Омской области, как и по всей России, стартует 1 апреля, а завершится 15 июоя. Всего на военную службу от нашего региона отправятся 322 человека, что более чем на 50% чем в году 2017. Для сравнения, в прошлом году от Омской области для прохождения воинской службы отправились 697 молодых омичей.
«Условия проведения весеннего призыва в этом году в целом прежними. Однако необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Федеральным законом № 444-ФЗ внесены изменения в пункт 4 статья 52 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». На основании этого теперь гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва по состоянию здоровья, вправе пройти повторное медицинское освидетельствование для определения его годности к службе в армии», — поясняет первый заместитель директора департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев.
В основном омичей отправляют служить в сухопутные войска. Решение о направлении призывников в те или иные виды и рода войск Вооруженных Сил РФ принимают призывные комиссии.
Отметим, что первая отправка омских новобранцев к местам несения службы планируется 16 мая.
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