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Лекция об инженерии пройдет в библиотеке имени Михаила Светлова
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Лекция об инженерии пройдет в библиотеке имени Михаила Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники Библиотеки имени Михаила Светлова приглашают москвичей посетить 21 марта лекцию «Магия инженерии».
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Инженерная среда». Перед гостями выступит сотрудник Лаборатории аэрокосмической инженерии Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.
— Это новая R&D-лаборатория московского университета, созданная для разработки технологий в аэрокосмической отрасли, — отметили на официальной странице читальни в социальной сети Фейсбук.
Мероприятие начнется в 16:00 и рассчитано на два часа.
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