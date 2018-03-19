Лекция об инженерии пройдет в библиотеке имени Михаила Светлова

Сотрудники Библиотеки имени Михаила Светлова приглашают москвичей посетить 21 марта лекцию «Магия инженерии».

— Это новая R&D-лаборатория московского университета, созданная для разработки технологий в аэрокосмической отрасли, — отметили на официальной странице читальни в социальной сети Фейсбук.

Мероприятие начнется в 16:00 и рассчитано на два часа.