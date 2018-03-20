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Завтра в Битцевском парке пройдет занятие «День хозяина леса»
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Завтра в Битцевском парке пройдет занятие «День хозяина леса» 

Ясенево 20 марта 2018
Фото: Ясенево
Жителей Ясенева приглашают 21 марта в 11 часов на тематическое занятие приуроченное к Международному дню лесов.
Всех, кому интересно узнать подробности из жизни лесных обитателей ждут в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3).
Белка, улитка, паук, жаба, лисица… Что объединяет всех этих животных? Каждый человек слышал о них не раз или даже встречал в своей жизни. Но все они не так просты и скучны, как может показаться на первый взгляд. На занятии вы узнаете много интересного и неожиданного о жизни обитателей Битцевского леса, а также лесов Средней полосы России. По окончании занятия всех участников ждёт интересный мастер-класс. На занятия приглашаются родители с детьми, бабушки и дедушки (возраст 3+). Предварительная запись не требуется. Подробная информация по телефону 8 (916) 306-56-50.
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