Завтра в Битцевском парке пройдет занятие «День хозяина леса»

Жителей Ясенева приглашают 21 марта в 11 часов на тематическое занятие приуроченное к Международному дню лесов.

Всех, кому интересно узнать подробности из жизни лесных обитателей ждут в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3).