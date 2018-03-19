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В Битцевском лесу пройдет занятие «Следопыт»
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В Битцевском лесу пройдет занятие «Следопыт» 

Ясенево 5 часов назад
Фото: Ясенево
20 марта в 19:30 в Битцевском парке состоится очередное занятие кружка для взрослых «Следопыт» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3).
Участники смогут научиться узнавать птиц по голосам, читать следы животных, погрузиться в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников, в котором происходит столько всего интересного. Мероприятие доступно для тех, кому исполнилось 18 лет. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50.
Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих на различные экскурсии, занятия кружков и тематические мероприятия на природных территориях и в эколого-просветительских центрах. Подробно — на сайте Мосприроды.
Фото: nocens.ru.
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