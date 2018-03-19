В Кострому приостановили ввоз белорусского молока и курятины

Контролирующие органы временно запретили ввоз на территорию России продукции трех белорусских агропредприятий, в которой обнаружили запрещенные добавки, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Поводом для введения запрета на поставки белорусских молочных продуктов и мяса птицы послужили результаты проверок Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По данным Россельхознадзора, под санкции попали три белорусских производителя, нарушившие ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

В мясе птицы производства «Агрокомбинат „Снов“ обнаружили антибиотик доксициклин. В концентрированной молочной сыворотке СОАО „Беловежские сыры“ повторно выявили антибиотик ципрофлоксацин, а в партиях ультрапастеризованного питьевого молока ООО „Несвижский завод детского питания“ повторно нашли сухое молоко.

В связи с выявленными нарушениями поставки продукции этих предприятий в Россию временно прекращены. Запрет действует с 9 марта.

Ранее под санкции, запрещающие поставки мяса птицы, попала расположенная в деревне Харино Костромского района птицефабрика „Костромская“. В декабре прошлого года на одном из крупнейших предприятий региона по производству яиц произошла вспышка птичьего гриппа. Она привела к гибели более 20 тысяч кур. После ЧП на птицефабрике был введен карантин. Сейчас ограничительные мероприятия сняты.