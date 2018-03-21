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Мэрия Новосибирска запустила приложение для поиска могил
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Мэрия Новосибирска запустила приложение для поиска могил 

Континент Сибирь Online 4 часа назад
Мэрия Новосибирска внедрила технологию «Ритуал», которая поможет горожанам ориентироваться в сфере ритуальных услуг города. Технология будет работать в форме мобильного приложения
Новосибирская мэрия запустила информационную систему «Автоматизированная система общественных кладбищ Новосибирска „Ритуал“. Об этом рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин рассказал о том, что. С 20 марта сервис появился в открытом доступе.
Необходимость создания информационной системы объясняется тем, что ранее все данные о захоронениях хранились в разных местах, на кладбищах хранились лишь собственные данные. Кроме того, система должна значительно упростить процесс оформления заявки на захоронение.
»Все сведения из старой системы перенесены на новую платформу. В ней актуализирована информация о захоронениях, строениях, сооружениях, элементах благоустройства и озеленения», — передает слова замначальника департамента РБК.
Также РБК передает, что, по словам председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, члена комиссии по градостроительству новосибирского горсовета Игоря Салова подобная разработка может помочь в привлечении туристов. ««Пока по предварительным ощущениям кажется, что на деньги, которые были выделены на создание «Ритуала», можно было создать десять таких программ», — добавил Игорь Салов.
Планируется, что 22 марта депутатам новосибирского горсовета будет предоставлен отчет о проделанной работе. Напомним, что ранее о намерении ввести подобную систему неоднократно рассказывал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько.
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