Обзор: Народ России поддержал В. Путина для возрождения сильной России

Москва , 19 марта / Синьхуа / — На прошедших 18 марта выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,65 проц. голосов после обработки данных 99 проц. протоколов участковых избирательных комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей, следует из данных ЦИК РФ

На пути к возрождению Россия подошла к ключевому этапу, который пришелся на то время, когда в мире растет неопределенность и стремительно повышается уровень конкуренции. За годы правления В. Путина Россия достигла успехов, которые невозможно не заметить. Избрание В. Путина на пост президента в четвертый раз говорит, что народ ему доверяет и у России в ближайшие шесть лет будет сильный руководитель, способный вести за собой страну к дальнейшему возрождению.

В. Путина поддерживает большинство

После объявления первых результатов В. Путин поблагодарил избирателей и пообщался со своими доверенными лицами, волонтерами и журналистами. Он назвал достойным свой результат на выборах и рассказал о планах.

В. Путин, которому в этом году исполняется 66 лет, впервые занял президентское кресло в 2000 году, в 2004 году был переизбран, на третий срок он был избран в марте 2012 года. В течение 18 лет он остается наиболее влиятельной фигурой на российской политической арене, неизменно пользуясь большой поддержкой со стороны населения. Контраргументов на этот тезис не найдется ни у одного оппозиционера.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин говорит, что благодаря В. Путину Россия вернулась в большую геополитическую игру, он состоялся не только как политик, но и как национальный лидер, с точки зрения политического веса и влияния в России у него нет конкурентов. «В. Путина пытались изолировать, демонизировать, но это привело лишь к усилению его политического влияния», — говорит политолог.

В озвученном недавно послании Федеральному Собранию В. Путин заявил, что сегодняшняя Россия — одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом, но необходимый уровень обеспечения качества жизни и благосостояния людей еще не достигнут.

Эксперты отмечают, что В. Путина поддерживает большинство россиян не столько из-за его усилий по обеспечению стабильности в России, сколько из-за того, что он способен держать ситуацию под контролем и имеет видение будущего развития страны. Повышение уровня благосостояния населения он выделил в качестве главного приоритета развития страны в течение следующих шести лет, а это соответствует чаяниям народа.

Приоритетная задача — развитие экономики

В 2017 году российская экономика впервые после двухлетнего падения выросла на 1,5 проц, самым низким в истории оказался и уровень инфляции — 2,5 проц. Рекордным в прошлом году стал и урожай зерна — удалось собрать 134 миллиона тонн. Несмотря на трудности в экономике, вызванные санкционным давлением Запада и финансовым кризисом, Россия научилась функционировать в условиях санкций. Страна продемонстрировала устойчивость экономики за счет внутренних ресурсов, а достигнутая стабильность макроэкономических показателей заложила основы для более стремительного развития и долгосрочного роста.

Притом, что Россия переломила тенденцию падения ВВП, население по-прежнему ощущает на себе последствия проблем экономики — реальные доходы большинства россиян упали, государство не может компенсировать это за счет увеличения бюджетных расходов. ОЭСР прогнозирует, что в 2018 году мировая экономика вырастет на 3,9 проц, а экономика России — всего на 1,8 проц. А в 2019 году российская экономика увеличится на 1,5 проц.

В послании В. Путин обозначил цели дальнейшего развития России — к середине 2020 гг. страна должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Для этого, уверен он, нужна экономика с темпами роста выше мировых. Это базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач, сказал он, указав, что достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства.

Эксперты говорят, что Россия еще не нашла новых драйверов роста и той модели развития, которая бы учитывала ее особенности, поэтому не может быстро избавиться от зависимости от экспорта сырья и энергоресурсов. По данным Минфина РФ, нефтегазовая отрасль обеспечивает около 40 проц. всех доходов российского бюджета, доля топливно-энергетических товаров в экспорте за 2017 год составила около 60 проц. Дальнейшее изменение структуры национальной экономики, повышение уровня ее технологической конкурентоспособности и создание модернизированной модели экономического роста — вот важнейшие задачи для четвертого президентского срока В. Путина.

Россия обладает такими преимуществами, как масштабный внутренний рынок, богатые природные ресурсы, высококвалифицированная рабочая сила, развитая система реализации фундаментальных и прикладных исследований, низкая себестоимость факторов производства и географическое положение между Европой и Азией. С учетом этих факторов можно уверенно говорить, что Россия имеет огромные перспективы и потенциал развития и сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов.

Новые вызовы и многовекторная дипломатия

С завершением президентских выборов в России начинается новый период восстановления страны и новый этап во внешней политике. Российская дипломатия сохранит преемственность, но ее важной задачей будет создать благоприятные условия для внутреннего развития страны.

В отношениях с Западом вызовов пока больше, чем возможностей. Вероятность того, что удастся оперативно наладить отношения, невелика. В 2017 году Запад ужесточил антироссийские санкции, на Россию продолжают сыпаться обвинения во вмешательстве в выборы в США и ряде европейских стран, в отношениях с США разворачивается «новая Холодная война»; из-за отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля резко ухудшились отношения и с Великобританией , а отсутствие подвижек в выполнении Минских соглашений снижает вероятность достижения консенсуса с Западом по Украине . Учитывая все эти факторы, «контроль противоречий» будет ключевой задачей внешнеполитических усилий России на западном направлении.

В условиях многочисленных попыток Запада изолировать Москву главнейшим направлением для диверсификации политических и экономических связей Москвы стал азиатско-тихоокеанский регион. На пресс-конференции, которая прошла в его штабе в Гостином Дворе, В. Путин заявил: " Китай — наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим".

По его словам, Китай реализует ряд крупных проектов таких, как инициатива «Пояс и Путь», в рамках которой страны могут налаживать сотрудничество.

"Я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но, мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза , по строительству Евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают. У нас очень много конкретной совместной работы", — отметил он.

Владимир Петровский , главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН, подчеркнул, что отношения РФ и КНР играют принципиально важную роль для глобального развития, а после выборов они будут развиваться еще более уверенно и поступательно.

"Россия и Китай — принципиальные сторонники многополярного мира. Они выступают за создание более справедливого, устойчивого, рационального, эффективного мирового порядка и вносят в это свой большой вклад", — сказал эксперт, отметив, что страны постоянно выступают с предложениями по рационализации и улучшению существующих механизмов глобального управления, а их политическая координация на мировой арене добавляет устойчивости и стабильности современным международным отношениям. —0—