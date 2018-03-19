Генпрокуратура выявила переполненность и плохие условия в СИЗО-4 Петербурга

"В СИЗО во многих камерах не соблюдалась установленная законом норма санитарной площади в 4 кв. м на одного человека, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Большинство камерных помещений СИЗО не отвечают нормам санитарии и гигиены, их оборудование не соответствует установленным нормам. В них отмечается повышенная влажность и недостаточное искусственное освещение". Генпрокуратура также выявила нарушения при медико-санитарном обеспечении заключенных.

Кроме того, неудовлетворительным прокуратура сочла и надзор за подозреваемыми и обвиняемыми. «В пользовании у заключенных находились запрещенные предметы, в том числе колюще-режущие, своевременных мер по изъятию которых сотрудниками УИС не предпринималось», — отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушений по результатам проверки директору ФСИН России внесли представление.