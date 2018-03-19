Новые вагоны с душем и USB будут в составах поездов Москва-Владивосток

40 современных плацкартных вагонов с удобствами поступят в парк Федеральной пассажирской компании на Дальнем Востоке в 2018 году. Ещё 36 вагонов пройдут капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба ДВЖД.

В 2017 году парк уже пополнили 30 плацкартными вагонами производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», а 48 вагонов было отремонтировано. Таким образом, поезда ДВЖД за два года обновятся каждым шестым пассажирский вагон.

Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения, а также снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами.

Москвой Новые вагоны войдут в составы поездов, курсирующими между Владивостоком