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Новые вагоны с душем и USB будут в составах поездов Москва-Владивосток
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Новые вагоны с душем и USB будут в составах поездов Москва-Владивосток 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
40 современных плацкартных вагонов с удобствами поступят в парк Федеральной пассажирской компании на Дальнем Востоке в 2018 году. Ещё 36 вагонов пройдут капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба ДВЖД.
В 2017 году парк уже пополнили 30 плацкартными вагонами производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», а 48 вагонов было отремонтировано. Таким образом, поезда ДВЖД за два года обновятся каждым шестым пассажирский вагон.
Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения, а также снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами.
Новые вагоны войдут в составы поездов, курсирующими между Владивостоком и Москвой
«В условиях высокой транспортной конкуренции требования к уровню сервиса значительно возросли. Для того чтобы оправдать ожидания пассажиров, Компания должна не только предоставлять услуги перевозки железнодорожным транспортом, но и помогать людям делать их путешествия комфортными и приятными», — говорит и.о. начальника Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Иван Петров.
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