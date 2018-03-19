Восьмиклассник и студент из Уфы выиграли всероссийский конкурс технологий

Москве прошел технологический фестиваль PROFEST, объединивший больше семи с половиной тысяч школьников и студентов. На фестивале юные программисты, инженеры и конструкторы представляли свои проекты, искали инвесторов и делились знаниями. В конкурсе проектов принимали участие и двое уфимцев — восьмиклассник Даниил Кислицын и студент-четверокурсник УГАТУ Альмир Иркабаев.

Разработка велась в течение нескольких лет на кафедре пожарной безопасности УГАТУ. Юноши вдвоем разработали проект пожарного шлема для разведки в сильно задымленном помещении. Он умеет определять расстояние до препятствий и их форму. Проект Даниила и Альмира на всероссийском конкурсе PROFEST занял первое место, а также получил диплом в номинации «Инновации в пожарной безопасности». На международном конкурсе проектов в Сколково тот же проект получил диплом третьей степени. Юноши нашли инвесторов, готовых помочь в работе с проектом.

Фестиваль проводится уже девять лет подряд, но до этого проходил под названием «РобоФест». Сейчас он является крупнейшим в Европе. В течение двух дней около двух тысяч команд соревновались в 25 робототехнических дисциплинах.