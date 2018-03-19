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Süddeutsche Zeitung: Путину придется улучшить отношения с Евросоюзом
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Süddeutsche Zeitung: Путину придется улучшить отношения с Евросоюзом 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Падение уровня жизни россиян в условиях санкций должно подтолкнуть Владимира Путина к восстановлению отношений с ЕС, — такой прогноз на новый президентский срок российского лидера дает немецкая Süddeutsche Zeitung.
«Путин заручился властью еще на шесть лет… Теперь Кремль должен решить, позволит ли он себе проводить ту политику, которую он вел до сих пор», — комментируя итоги президентских выборов в России, отмечает обозреватель Süddeutsche Zeitung Франк Нинхюйзен.
Автор полагает, что в настоящий момент «уровень жизни россиян ухудшился по сравнению с промышленно развитыми странами», что может быть привести к «трудностям в долгосрочной перспективе, даже при таком большом количестве патриотизма и ядерного оружия».
«Едва ли реализовался расчет Москвы на то, что она может опереться на собственные силы в санкционном споре с Западом. Китай оказался не таким благожелательным альтернативным партнером, как это представлялось России», — считает обозреватель немецкого издания. Поэтому, делает вывод он, России придется перестать «сдерживать себя», и озаботиться улучшением отношений с Европейским союзом. «Без этой (европейской) помощи будет сложно восстановить уровень благосостояния населения России», — подчеркивает Франк Нинхюйзен.
Но при этом, продолжает он, «пришлось бы разрушить культивируемый сейчас образ России, окруженной врагами». «Таким образом, Путин оказался в ситуации цугцванга», — рассуждает обозреватель.
Произвести разворот к Европе после выборов будет проще, нежели накануне, «когда требовалось выиграть, используя преувеличенные опасения» общества, — считает Франк Нинхюйзен.
Немецкий журналист считает удачным поводом для начала улучшения отношений с Европой Чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России — «в эти четыре недели удастся привлечь большое количество друзей, а не врагов».
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