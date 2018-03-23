В Москве в 2017 г выписали более 253 млн руб штрафов за природоохранные нарушения

Москве инспекторы экоконтроля в 2017 году наложили более 253 миллионов рублей штрафов за различные нарушения природоохранного законодательства, при этом нарушители оплатили порядка 163 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В департаменте природопользования Москвы прошло заседание коллегии, посвященное результатам деятельности управления государственного экологического контроля в 2017 году. Управление государственного экологического контроля осуществляет восемь собственных видов контрольно-надзорных полномочий субъекта Федерации и два вида государственного надзора (федеральный охотничий надзор и федеральный надзор в области охраны и использования объектов животного мира).

«Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 253,344 миллиона рублей, из них сумма штрафных санкций, примененных по результатам плановых и внеплановых проверок, составила 41,801 миллиона рублей. В 2017 году было оплачено штрафных санкций на сумму 162,933 миллиона рублей, в среднем взыскиваемость штрафов составила 74%», — отмечается в сообщении.

В 2017 году управление провело более 19 тысяч мероприятий по контролю (надзору). При этом около 70% контрольно-надзорных мероприятий приходится на мероприятия по соблюдению требований законодательства в области защиты зеленых насаждений. По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 250 нарушений требований правил содержания зеленых насаждений. Общая сумма штрафных санкций, примененных к подрядным организациям, составила более 59 миллионов рублей.

Проводимые мероприятия связаны с рассмотрением обращений граждан, юридических лиц, поступающих в департамент, в том числе и через Единую справочную службу города Москвы, портал «Наш город». За 2017 год должностные лица департамента рассмотрели более 24 тысяч обращений, из них порядка 4 тысяч обращений поступило в Единую справочную службу города Москвы, около 2,5 тысяч — на портал «Наш город».

В 2017 году проведено 400 плановых проверок. Выявлением нарушений природоохранного законодательства завершилось 77% фактически проведенных плановых проверок. В 2017 году инспекторский состав департамента провел 19046 мероприятий без взаимодействия с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, из них около 14 тысяч — в рамках контроля за защитой зеленых насаждений.

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторы департамента выявили 1584 нарушения. По фактам выявленных нарушений составлено 1768 протоколов об административном правонарушении.

Департамент организовал и проводит постоянную работу в области контроля за оборотом объектов животного мира и полученной из них продукции (дериватов) на территории Москвы, в том числе особо охраняемых видов.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2017 году 99 объектов животного мира явились предметами административных правонарушений, из них на 92 объекта животного мира наложен арест, семь объектов животного мира изъято.

За 2017 год проведено более 50 контрольных мероприятий, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, материалы направлены для рассмотрения в судебные органы.