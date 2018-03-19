В учреждениях УФСИН по Адыгее прошли выборы Президента России

В голосовании приняли участие граждане, обладающие избирательным правом, из числа обвиняемых, подозреваемых и осужденных, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, а также осужденные к наказанию в виде принудительных работ.

Участие в выборах Президента Российской Федерации также приняли подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера наказания в виде домашнего ареста.

Процесс голосования в подведомственных учреждениях контролировали наблюдатели от политических партий. Обеспечение избирательных прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде принудительных работ, проверили и члены Общественной наблюдательной комиссии в Республике Адыгея. В день голосования СИЗО-2 также посетил уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея Анатолий Осокин. Нарушений законодательства в ходе проведения выборов выявлено не было.