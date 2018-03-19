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В учреждениях УФСИН по Адыгее прошли выборы Президента России
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В учреждениях УФСИН по Адыгее прошли выборы Президента России 

АиФ Адыгея 5 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
В голосовании приняли участие граждане, обладающие избирательным правом, из числа обвиняемых, подозреваемых и осужденных, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, а также осужденные к наказанию в виде принудительных работ.
Своим избирательным правом воспользовались около двухсот человек, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Республике Адыгея.
В СИЗО-2, помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) в п. Тлюстенхабль, а также участке, функционирующем в режиме исправительного центра (УФИЦ) КП-6 в г. Майкопе, в соответствии с действующим законодательством была организована работа выездных избирательных комиссий.
Участие в выборах Президента Российской Федерации также приняли подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера наказания в виде домашнего ареста.
Процесс голосования в подведомственных учреждениях контролировали наблюдатели от политических партий. Обеспечение избирательных прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде принудительных работ, проверили и члены Общественной наблюдательной комиссии в Республике Адыгея. В день голосования СИЗО-2 также посетил уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея Анатолий Осокин. Нарушений законодательства в ходе проведения выборов выявлено не было.
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