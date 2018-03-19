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В Крюково прошел финал конкурса чтецов
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В Крюково прошел финал конкурса чтецов 

Управа района Крюково 5 часов назад
17 марта в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел финал конкурса чтецов, в котором принимали участие члены различных объединений и активная молодежь района Крюково. Из двадцати участников до финального дня добрались пятеро — Анна Монахова и Мария Богданова из театральной студии «Серебряная нить», «юный журналист» Чазмава Даниил, участница психологического клуба Анастасия Мищенко и Анастасия Романова, студентка.
Все ребята успешно выступили перед зрителями и членами жюри, в которое входили руководители клубных объединений. Основными критериями оценки стали выразительность и знание текста, а также артистизм чтецов. По результатам конкурса первое место и медаль заслужила Анастасия Мищенко, поразившая всех проникновенным исполнением стихотворения Анны Ахматовой «Приходи на меня посмотреть». ​
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