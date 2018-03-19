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Южноуральские спасатели пришли на помощь лисе, попавшей в ловушку
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Южноуральские спасатели пришли на помощь лисе, попавшей в ловушку 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Спасатели в Челябинской области помогли лисе выбраться из ловушки, в которой она запуталась, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
Сотрудников Локомотивного спасотряда на помощь животному вызывал очевидец. Южноуральцу показалось, что в петлю на берегу водоёма попала собака. Однако на месте спасатели обнаружили дикого зверя.
«При помощи специального инструмента лису освободили и выпустили в естественную среду обитания», — рассказали в ОПСС.
Напомним, ранее челябинский ветеринар спас из контактного зоопарка кролика, который серьёзно пострадал в драке с сородичем.
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