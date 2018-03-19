Международный форум «АТОМЭКСПО 2018» пройдет в Сочи

В этом году он юбилейный, десятый по счету, и пройдет под общим девизом «Глобальное партнерство — общий успех». Такой посыл городу и миру глава "Росатома" Алексей Лихачев от лица организаторов пояснил так: «Сегодня для решения ключевых задач атомной энергетики — обеспечение энергобезопасности, стабильности поставок и экологичности — особую важность приобретают глобальные партнерства и инновации. Мы убеждены, что движение вперед, к расширению мирного использования атомной энергии, к „зеленому“ энергобалансу, возможно только объединенными усилиями».

Напомним: международные форумы «АТОМЭКСПО» проводятся на территории России с 2009 года по инициативе госкорпорации «Росатом». Как правило, в них участвуют руководители ключевых компаний атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций.

В этот раз участники рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества во всех сферах применения ядерных технологий, уделив особое внимание международному партнерству в научных исследованиях, подготовке кадров, развитии ядерной инфраструктуры, обеспечении экологической безопасности.

Деловую программу «АТОМЭКСПО 2018» дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей. Нашу страну представят более 50 предприятий «Росатома». Свои экспозиции развернут Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция), GIIN (Франция), Rolls-Royce ( Великобритания ), «China National Nuclear Corporation» (CNNC, Китай), НАК «Казатомпром» (Казахстан), «L-3 MAPPS» ( Канада ), «Fennovoima» (Финляндия), VUJE ( Словакия ), ENVY (Турция).

Как рассказали «РГ» в пресс-службе «АТОМЭКСПО», в рамках нынешнего форума будет работать III совместная школа госкорпорации «Росатом» и МАГАТЭ по менеджменту в области использования атомной энергии. Основная цель ее проведения — передать странам, планирующим развивать атомную энергетику, уникальный образовательный опыт в области управления ядерными программами.

А еще на сочинской площадке состоится премьера новой престижной премии для профессионалов-атомщиков — «ATOMEXPO AWARDS». Это вновь учреждаемая международная награда за выдающиеся заслуги компаний мировой индустрии, внесших значительный вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.

Для определения победителей будет проведен конкурс проектов по пяти номинациям. К участию в нем допускаются проекты, реализованные компаниями, принимавшими участие в форумах «АТОМЭКСПО» с 2009 по 2017 годы, а также проекты участников нынешнего, юбилейного форума. Независимое международное жюри, в состав которого войдут признанные мировые эксперты атомной отрасли, оценят каждый проект с профессиональной точки зрения.

Торжественная церемония вручения премии состоится 14 мая, в день открытия «АТОМЭКСПО 2018».