Судебные приставы заставили мэрию Безенчука починить разбитую дорогу

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации поселка Безенчук . Местная мэрия не занималась ремонтом дороги, на которой имелись видимые дефекты покрытия.

— Нарушения на участках превышали допустимые показатели по длине, ширине и глубине, — сообщили в УФССП России по Самарской области.

Со слов приставов, запущенная дорога представляла опасность для водителей. По решению суда нарушителей обязали отремонтировать полотно в кратчайшие сроки. Подрядчики в течение 5 дней провели работы по устранению ям и выбоин на дороге, залив их асфальтобетонной смесью.