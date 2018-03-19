Судебные приставы заставили мэрию Безенчука починить разбитую дорогу 

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации поселка Безенчук. Местная мэрия не занималась ремонтом дороги, на которой имелись видимые дефекты покрытия.
— Нарушения на участках превышали допустимые показатели по длине, ширине и глубине, — сообщили в УФССП России по Самарской области.
Со слов приставов, запущенная дорога представляла опасность для водителей. По решению суда нарушителей обязали отремонтировать полотно в кратчайшие сроки. Подрядчики в течение 5 дней провели работы по устранению ям и выбоин на дороге, залив их асфальтобетонной смесью.