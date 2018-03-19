Управление Роспотребнадзора организовало «горячую» линию по вопросам защиты прав потребителей в рамках ЧМ-2018

С 19 февраля организована работа «горячей» линии Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по вопросам защиты прав потребителей в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России . Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, его территориальных отделов и Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» консультируют граждан по вопросам регулирования цен на гостиничные услуги, реализации продукции с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA и другим аспектам.

Консультирование потребителей осуществляется по телефонам:

437-08-70, 213-82-84 (специалисты Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») и 432-87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14, 89101367703 (специалисты отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора).