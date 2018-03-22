Роспотребнадзор Подмосковья ежедневно консультирует потребителей в преддверии ЧМ‑2018

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 проводят ежедневное консультирование потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и продаже билетов на футбольные матчи, сообщается на сайте ведомства.

«В целях недопущения фактов несоблюдения обязательных требований, связанных с государственным регулированием правительством Российской Федерации стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории, на территории Московской области проводится мониторинг в отношении объектов, оказывающих гостиничные услуги», — говорится в сообщении.

Все интересующие вопросы можно задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефонам: 8-800-511-58-98, 8 (498) 684-48-03, а также специалистам территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.