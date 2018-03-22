Ещё
Роспотребнадзор Подмосковья ежедневно консультирует потребителей в преддверии ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор Подмосковья ежедневно консультирует потребителей в преддверии ЧМ‑2018 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 проводят ежедневное консультирование потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и продаже билетов на футбольные матчи, сообщается на сайте ведомства.
«В целях недопущения фактов несоблюдения обязательных требований, связанных с государственным регулированием правительством Российской Федерации стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории, на территории Московской области проводится мониторинг в отношении объектов, оказывающих гостиничные услуги», — говорится в сообщении.
Все интересующие вопросы можно задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефонам: 8-800-511-58-98, 8 (498) 684-48-03, а также специалистам территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
МВД РФ отказалось автоматически продлевать автомобильные права Медики не подтверждают отравление детей в Волоколамске сероводородом Губернатор Московской области прибыл к больнице Волоколамска
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии167
Угрозы дошли до российской разведки87
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию137
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки73
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение