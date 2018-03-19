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Андрей Шимкив назвал главным фактором победы Путина сплоченность вокруг него россиян
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Андрей Шимкив назвал главным фактором победы Путина сплоченность вокруг него россиян 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Шимкив назвал результат выборов не только прогнозируемым, но и ожидаемым.
«По той информации, которую коллеги-депутаты привозили со своих округов, из районов Новосибирской области, мы видели и понимали, что люди очень активно настроены. Никто проблемы не замалчивал, особо ничего не приукрашивал, но совершенно определенный настрой — кому из кандидатов можно доверить решение этих проблем, — был очевиден», — отметил Шимкив.
По его мнению, существенный рост поддержки Владимира Путина среди граждан, — по Новосибирской области подъем составил более 15%, — является, прежде всего, не результатом работы агитаторов и административного ресурса, а совпадением надежд избирателей и итогов, которые они наблюдали для жизни страны на данный момент.
«И конечно главный, определяющий фактор этого внушительного, победного результата — это фактор сплоченности людей вокруг президента, как национального лидера. Неравнодушие к проблемам и пути развития страны», — сообщил Шимкив, также поблагодарив избирателей за активную позицию.
«Хочу сказать огромное спасибо всем жителям нашей области за правильное понимание происходящего в нашей стране и с нашей страной. За понимание значения каждого голоса в поддержку президента», — резюмировал председатель Законодательного собрания Новосибирской области.
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